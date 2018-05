Armas dos EUA não vão estabilizar o Oriente Médio, diz Baradei O bilionário pacote militar dos Estados Unidos para ajudar seus aliados no Oriente Médio de nada servirá para levar segurança ou a estabilidade à região, disse o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU), Mohamed El Baradei, em declarações publicadas na segunda-feira. Washington anunciou em 30 de julho a destinação de mais de 43 bilhões de dólares em ajuda militar para Egito, Israel, Arábia Saudita e outros países do golfo Pérsico para protegê-los, ao longo de uma década, contra o Irã e eventuais vazamentos do conflito no Iraque. El Baradei, cuja agência investiga o programa nuclear do Irã, disse ao semanário austríaco Profil que a ajuda militar de Washington é equivocada. "Despejar mais dinheiro em armas não vai resolver a questão. Você pode acabar em uma situação como a da Guerra Fria no passado", disse El Baradei, que discorda dos esforços dos EUA para isolar o Irã. "Isso gera segurança? Isso gera estabilidade? Não gera. É um fato muito perigoso", afirmou ele à revista. Segundo El Baradei, o dinheiro seria mais bem investido no desenvolvimento econômico da região, "em projetos que melhorariam a situação dos direitos humanos, combateriam a pobreza e melhorariam o fraco sistema educacional". "A segurança só pode ser garantida pelo desenvolvimento da região", acrescentou. Cerca de 30 bilhões de dólares devem ser destinados a Israel, principal aliado dos EUA na região. O Irã acusou os EUA de tentar criar o medo e semear divisões no Oriente Médio ao anunciar o pacote.