Artilharia israelense mata militante da Jihad Islâmica em Gaza

A artilharia israelense matou nesta segunda-feira, 9, um militante que participava de uma missão destinada a atacar uma patrulha israelense ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, informou o grupo Jihad Islâmica. O Exército israelense disse não ter informações sobre o incidente. A Jihad Islâmica disse que o palestino era membro de seu braço armado e que ele foi morto por fogo israelense próximo à cidade de Beit Hanoun, em Gaza, enquanto tentava atacar tropas israelenses ao longo da fronteira. Mais cedo, Israel havia lançado ataques aéreos contra o que os militares descreveram como postos avançados do Hamas em Gaza, alegando que a ação era uma resposta ao lançamento de foguetes palestinos no domingo. Médicos locais e as Forças Armadas de Israel confirmaram a morte. A vítima, Khaled al Kafarna, de 22 anos, foi encontrada nas imediações da fronteira norte de Gaza. Al Kafarna foi atingido por um foguete disparado por um helicóptero ao redor da meia-noite e que, aparentemente, tratava de infiltrar-se no território israelense. A força aérea israelense também atacou de madrugada uma delegacia de Polícia do Hamas na localidade de Khan Yunes, no sul da faixa. Um porta-voz militar israelense especificou que a Força Aérea de seu país atacou duas "posições do Hamas, uma na população de Beit Lahia, ao norte de Gaza e outra em Khan Yunes, no sul da faixa". Um frágil cessar-fogo está em vigor desde o fim de uma ofensiva de 22 dias de Israel contra Gaza, encerrada em 18 de janeiro, destinada a punir o Hamas pelo lançamento de foguetes e morteiros através da fronteira. O Egito está tentando assegurar um cessar-fogo duradouro entre o Hamas e Israel, que realiza eleições parlamentares na terça-feira. Diplomatas disseram que a proposta egípcia inclui uma troca de prisioneiros e a abertura de pelo menos duas travessias fronteiriças para Gaza. Com sua liderança nas pesquisas de opinião diminuindo antes do pleito, o líder de direita Benjamin Netanyahu prometeu encerrar o controle do Hamas na Faixa de Gaza e propôs colocar foco em questões econômicas nas negociações com os palestinos. Sua principal oponente, a líder do centrista Kadima e ministra do Exterior, Tzipi Livni, disse que continuará com as negociações chamadas de "terra por paz" lideradas pelos EUA, uma medida favorecida pelo novo governo de Barack Obama.