Assentamentos e Gaza travam diálogo entre Israel e palestinos O projeto israelense de construir 1.100 novas casas em Jerusalém Oriental e arredores foi criticado na terça-feira por palestinos que vêem essa parte da cidade como sua futura capital, atrapalhando ainda mais o já complicado processo de paz. Autoridades israelenses citaram "progressos" depois que pela primeira vez os negociadores se reuniram durante dois dias consecutivos. Mas comentários de ministros ameaçando novos ataques contra a Faixa de Gaza e prometendo ampliar os assentamentos judaicos irritaram os líderes palestinos. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, está sob forte pressão da oposição e de parte do governo para adotar uma posição mais dura em relação a Gaza e para adiar as negociações sobre a polêmica questão de Jerusalém. Criticados por ambas as partes pela falta de progressos desde a retomada formal do processo, em novembro, os negociadores --a chanceler de Israel, Tzipi Livni, e o ex-premiê palestino Ahmed Qurie-- se encontraram na segunda e terça-feira, segundo um porta-voz dela. Inicialmente, Olmert e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, disseram ter como meta alcançar a paz ainda durante o mandato do presidente norte-americano George W. Bush, que termina em janeiro. Mas israelense e palestinos estão divididos sobre quais devem ser os resultados do acordo. Abbas quer um tratado definitivo, que crie um Estado palestino. Já Olmert declarou na Alemanha que seu objetivo é "alcançar novos entendimentos que tomara que levem à base para um acordo entre nós e a Autoridade Palestina". (Reportagem adicional de Dan Williams em Ancara, Jeffrey Heller em Berlim, Ori Lewis em Jerusalém e Mohammed Assadi em Ramallah)