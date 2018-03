Assessor de Khamenei condena provocações de presidente iraniano Um importante assessor da maior autoridade do Irã fez uma discreta crítica ao presidente Mahmoud Ahmadinejad, dizendo que os discursos "provocativos" podem prejudicar a causa nuclear do país em seu embate contra o Ocidente. Ali Akbar Velayat disse ao jornal Jomhuri-ye Eslami que o governo deveria ser mais cuidadoso em seus comentários sobre questões nucleares. As críticas causam surpresa porque Velayat é bastante próximo ao aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã. "O governo é responsável pela questão nuclear", disse Velayati, cujos comentários foram publicados na terça-feira. "Autoridades... devem evitar slogans ilógicos e provocativos." Velayati, assessor para assuntos internacionais de Khamenei, não citou o nome do presidente, mas referia-se claramente a Ahmadinejad. Alguns dos maiores opositores de Ahmadinejad dizem que os discursos do presidente iraniano sobre a questão nuclear aumentaram o isolamento do Irã. Mas Khamenei, que tem a última palavra nas políticas internacional e nuclear, tem elogiado o presidente por sua visão sobre o assunto. A questão nuclear iraniana é controversa. Os países ocidentais têm se esforçado para isolar o país, o que resultou em três rodadas de sanções da ONU, porque Teerã se recusa a suspender o programa nuclear que, segundo o Ocidente, teria o objetivo de produzir bombas atômicas. O Irã insiste que seus objetivos são pacíficos, mas ainda não deu uma resposta formal à oferta ocidental de incentivos para que suspenda o programa.