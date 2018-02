Assistente de líder do Estado Islâmico é morto perto de Falluja, diz TV estatal

O canal de TV identificou o homem como Abu Huthaifa al-Yamani, mas não disse quando o ataque aconteceu, nem deu mais detalhes. Não foi possível confirmar a morte de imediato, nem se Yamani era um auxiliar de Baghdadi.

Autoridades de segurança iraquianas tampouco confirmaram a morte.

“Não temos nenhuma informação para corroborar os relatos vindos do Iraque de que Baghdadi também foi morto ou ferido”, disse o coronel Steve Warren, porta-voz do Pentágono, a repórteres, reconhecendo as reportagens conflitantes da mídia local.

As descrições contraditórias surgiram no Iraque na esteira de ataques aéreos dos Estados Unidos na noite de sexta-feira.

O Estado Islâmico, que tomou parte do norte iraquiano em junho sem enfrentar nenhuma oposição do Exército do país, declarou um califado nas porções do Iraque e da Síria que controla.

Falluja é um reduto do Estado Islâmico a oeste de Bagdá, na província de Anbar, coração do território sunita.

Os EUA e seus aliados lançaram uma série de ataques aéreos contra o Estado Islâmico ao longo do fim de semana, sendo 23 na Síria e 18 no Iraque, desde a sexta-feira, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos.

(Por Ahmed Rasheed, em Bagdá; e de Susan Heavey, em Washington)