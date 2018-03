Ataque a bomba de criminosos mata advogado em Israel

bomba explodiu nesta quarta-feira, 11, no centro de Tel-Aviv e matou um importante advogado israelense, informou a polícia, no que foi definido um ataque de criminosos locais, não de militantes palestinos. Na cena da explosão, o chefe da polícia de Tel-Aviv, Ilan Franco, disse aos repórteres que "o incidente parece ser ligado ao crime." Ele acrescentou: "É um fato muito grave." O veículo do advogado, um utilitário esportivo, ficou tombado no lado esquerdo da calçada e parece ter voado, com a explosão, para o outro lado da avenida. Aparentemente, o explosivo foi instalado embaixo do veículo e foi detonado quando o advogado girou a chave para dar a partida no motor do utilitário. A mídia israelense identificou o advogado morto como Yoram Hacham, de 53 anos, de Tel-Aviv. Segundo reportagens locais, ele teria envolvimento com quadrilhas do submundo de Tel-Aviv. Nos últimos anos, Tel-Aviv foi alvo de vários ataques a bomba perpetrados por militantes palestinos, mas os mais recentes ataques foram atribuídos a criminosos locais.