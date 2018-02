Ataque à Embaixada do Irã deixa 5 feridos no Iraque

Pelo menos quatro diplomatas iranianos e um iraquiano ficaram feridos em um ataque contra a Embaixada do Irã em Bagdá, informou nesta sexta-feira, 16, a agência oficial da República Islâmica Irna. A agência acusa "agentes dos Estados Unidos" pela operação. Veja também Polícia confirma ataque contra embaixada do Irã em Bagdá A agência não forneceu mais detalhes sobre o ataque, perpetrado na noite de quinta-feira e que já foi condenado pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Mohammed Ali Hosseini. Hosseini assinalou que "a responsabilidade das forças da ocupação (no Iraque) é se encarregar da segurança do pessoal da Embaixada em Bagdá". "As medidas pouco confiáveis adotadas pelas forças militares dos EUA no Iraque se transformaram em motivo de preocupação, além de aumentar a instabilidade no país", disse Hosseini, em declarações à "Irna". O porta-voz iraniano acrescentou que o regime de Teerã iniciará uma investigação sobre o ataque. Por enquanto, o comando militar dos EUA no Iraque e as autoridades iraquianas não confirmaram esse incidente. A Embaixada do Irã foi alvo de vários ataques desde a invasão americana do Iraque, em março de 2003.