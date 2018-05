Ataque a iezites no Iraque matou mais de 500--Crescente Vermelho Mais de 500 pessoas morreram nos ataques suicidas com caminhões-bomba que atingiram a comunidade da minoria iezite, no norte do Iraque, disse o Crescente Vermelho iraquiano nesta quarta-feira. Se os números da organização estiverem corretos, os ataques de 14 de agosto contra os vilarejos de Kahtaniya e al-Jazeera terão sido os mais graves desde a invasão do Iraque, em 2003. Inúmeras casas de barro ruíram em consequência dos ataques, soterrando famílias inteiras, e as autoridades iraquianas deram números altamente contraditórios para o total de mortos. O governador da província de Nineveh falou na semana passada em 344 mortos e 70 desaparecidos. Outras fontes da área de saúde deram somatórias maiores, embora sem esclarecer suas fontes. O pior ataque pós-invasão do Iraque, bombas coordenadas que atingiram o bairro de Sadr City, em Bagdá, em novembro de 2006, matou mais de 200 pessoas. Saeed Haqi Ismael, chefe do Crescente Vermelho no Iraque, disse à Reuters que os números da organização baseiam-se em listas compiladas para a distribuição de ajuda financeira às famílias que informaram ter perdido parentes nos ataques. As famílias receberam 100 dólares por parente morto e 50 dólares por ferido. Ele não disse como a organização estava verificando a autenticidade das informações. "A partir das listas, estimamos o total de mortos em de 520 a 525." Segundo ele, pelo menos 1.500 pessoas ficaram desabrigadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos, que mandaram cobertores, comida e água para a região, disseram que a Al Qaeda é a principal suspeita dos ataques. A Al Qaeda considera os iezites, que fazem parte de uma seita curda pré-islâmica, infiéis.