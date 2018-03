Ataque a militantes do Hamas mata 4 na Faixa de Gaza Uma bomba explodiu perto de um carro usado pelo braço armado do Hamas na Faixa de Gaza nesta sexta-feira, matando três militantes e uma menina, disseram o grupo islâmico palestino e autoridades médicas. O ataque foi o terceiro do tipo em um dia, promovendo uma das maiores ondas de violência interna desde que o Hamas expulsou as forças do Fatah, facção do presidente palestino Mahmoud Abbas, para tomar o controle de Gaza há um ano. Abbas, que viu sua autoridade limitada à Cisjordânia ocupada, rompeu com o Hamas e reestabeleceu os esforços de paz em Israel. Recentemente, ele procurou se reconciliar com seus rivais islâmicos, mas eles se recusaram a aceitar sua pré-condição para a entrega da Faixa de Gaza. O braço armado do Hamas emitiu uma nota culpando "os membros do partido fugitivo" -- um termo depreciador para o Fatah -- pela explosão da noite de sexta-feira. "Temos informações de que alguns elementos planejam promover ataques contra os interesses e líderes do Hamas para semear anarquia", disse o líder do Hamas Khalil al-Hayya, cujo filho foi ferido na explosão. Outros 19 palestinos ficaram feridos, disseram autoridades médicas, muitos deles passavam pelo local a caminho da praia. Autoridades do Fatah na Cisjordânia não estavam imediatamente disponíveis para comentários as acusações do Hamas. Horas depois, o Hamas disse que um carro pertencente a um de seus membros foi queimado na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Ninguém ficou ferido no incidente. A violência entre facções têm ocultado o conflito entre israelenses e palestinos em Gaza, onde um acordo mediado pelo Egito promoveu uma trégua na região, apesar de algumas violações de ambos os lados. (Com reportagem de Nidal al-Mughrabi)