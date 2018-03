Ataque aéreo atinge hospital em Aleppo, dizem médico e HRW

A Reuters viu pelo menos dois buracos nas paredes e danos significativos em quatro andares do Hospital Al Shifaa, que foi atingido na terça-feira.

"Se tivéssemos demorado apenas mais cinco minutos, teríamos morrido", disse o médico que se identificou como doutor Younes, acrescentando que estava fazendo uma operação no quinto andar, poucos minutos antes do ataque. Ele ficou manchado de sangue por tratar quatro pacientes com ferimentos de estilhaços.

Havia 15 pacientes no hospital no momento do ataque, os quais foram transferidos para outro lugar, disse.

A poeira cobriu leitos hospitalares, incubadoras foram quebradas e o chão estava repleto de escombros. A água de um tanque quebrado vazou para o chão do hospital, misturando-se com manchas de sangue.

O doutor Younes disse que 90 por cento dos pacientes recebidos pelo hospital eram civis que precisavam de tratamento tanto para ferimentos causados por estilhaços como ferimentos por bala.

"A equipe atual de médicos que trabalhava neste hospital foi toda embora e eles foram substituídos por nós, os voluntários", disse.

"Todos os hospitais, civil ou militar, são especialmente protegidos sob a lei humanitária internacional, conhecida como as leis da guerra. Eles não podem ser alvo, mesmo sendo usados para tratar os combatentes inimigos", afirmou a Human Rights Watch.