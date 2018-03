Ataque aéreo da Otan mata dezenas de talibans--governador A Organização do Tratado do Atlântico Norte matou dezenas de insurgentes do Taliban em um ataque aéreo no domingo na província de Khost, ao sudeste do Afeganistão, afirmou o governador da região. A violência aumentou no Afeganistão nos dois últimos anos depois de o Taliban ter se reagrupado e lançado sua insurgência contra o governo e as tropas estrangeiras que o apoiam. A ação aconteceu antes do amanhecer e foi organizada para rechaçar um ataque de insurgentes no distrito de Spera, próximo à fronteira com o Paquistão, disse Arsala Jamal. "O Taliban atacou um estabelecimento do distrito de Spera, matou dois policiais e também destruiu o prédio nesta manhã", disse ele a repórteres. "Tínhamos pouca gente lá e pedimos à Otan apoio aéreo...os ataques aéreos da Otan mataram 50 a 70 insurgentes", completou. Segundo a Otan, havia cerca de 100 insurgentes e a organização utilizou helicópteros no ataque. O Taliban afirmou que o grupo não sofreu baixas e que seus combatentes mataram oito policiais no ataque. (Por Hamid Shalizi)