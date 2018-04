Dois milicianos do Hamas morreram na madrugada desta terça-feira, 27, no norte da Faixa de Gaza, durante um ataque da Força Aérea israelense, segundo fontes médicas. Um porta-voz militar israelense informou esta manhã que as vítimas se aproximaram da cerca de fronteira com a intenção de instalar uma carga de explosivos. Já são seis os ativistas palestinos mortos nas últimas 24 horas em Gaza.