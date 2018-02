Ataque aéreo dos Estados Unidos mata 8 civis no Iraque Um ataque aéreo feito por um helicóptero dos Estados Unidos na noite de quarta-feira matou oito civis, incluindo duas crianças, no norte de Bagdá, disseram autoridades da polícia nesta quinta-feira. O Coronel Mudhher al-Qaisi, delegado de polícia na cidade de Baiji, disse que o ataque foi a um grupo de pastores em um veículo em uma região rural. Parentes disseram que alguns dos que foram mortos fugiam a pé depois que o exército norte-americano chegou na área. "Isto é um ato criminoso e fará com que as relações entre cidadãos iraquianos e forças dos EUA fique tensa. Isto irá afetar negativamente as melhoras de segurança", Qaisi disse à Reuters. A porta-voz do exército norte-americano Coronel Maura Gillen disse que o helicóptero atirou no veículo depois de observar "atividade suspeita". Ela disse que o motorista ignorou os avisos para que o veículo parasse. O incidente é o último de uma série de ataques aéreos dos Estados Unidos nos quais civis foram mortos, e vem numa hora ruim para as Forças dos Estados Unidos, que têm trabalhado muito para aliviar as tensões com o governo do primeiro-ministro Nuri al-Maliki depois que uma cópia do Corão, livro sagrado dos muçulmanos, foi baleada por um soldado norte-americano no início do mês. Autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) expressaram preocupação com o número de civis mortos em ataques aéreos no Iraque e disseram que mais cuidado deve ser tomado em operações militares para protegê-los. Militares dos Estados Unidos disseram que o incidente estava sendo investigado.