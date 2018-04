Ataque aéreo mata 13 supostos rebeldes no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos 13 pessoas morreram em um ataque aéreo registrado na região tribal de Orakzai, no noroeste do Paquistão, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira, 1. A emissora "Khyber" assegurou, a partir de fontes locais, que o ataque foi realizado por um avião espião dos Estados Unidos ontem à noite, mas uma fonte policial e um funcionário de Orakzai disseram à Agência Efe que os autores do bombardeio foram aeronaves de combate paquistanesas.

"Os aviões atacaram os insurgentes ontem à noite e provocaram a morte de 13 deles", explicou a fonte policial, que pediu anonimato. Um dos responsáveis pela administração pública desta região tribal paquistanesa - a única das sete que não limita com o Afeganistão - confirmou à Efe que durante as últimas 24 horas não aconteceu ataque algum de 'drones' americanos.

O bombardeio aconteceu após dias de intensos combates entre forças governamentais e grupos insurgentes tanto em Orakzai como na região tribal vizinha de Kurram. Ontem, uma fonte militar confirmou à Efe a morte de oito soldados e 35 insurgentes em enfrentamentos armados em Kurram. Os Estados Unidos lançam a maioria de seus 'drones' nas fortificações talibãs paquistanesas do Waziristão do Norte e do Sul, embora Orakzai também já tenha sido atacada.

Na terça-feira, 31, o Paquistão qualificou como "inaceitáveis" os ataques, horas depois de o presidente Barack Obama ter reconhecido pela primeira vez que os Estados Unidos promovem essas ações contra a Al Qaeda e seus filiados no noroeste paquistanês, na fronteira com o Afeganistão.