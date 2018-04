Ataque com bomba mata 61 pessoas em Bagdá

O artefato também feriu outras 116 pessoas. Foi um dos piores ataques deste ano no Iraque. Uma testemunha disse que a explosão ocorreu numa parte do mercado onde se vende pássaros, deixando os estandes em chamas.

A violência no Iraque caiu drasticamente no ano passado, mas militantes ainda executam atentados letais com o objetivo de enfraquecer o governo e estimular o conflito sectário.

Três estudantes morreram em outra bomba em Sadr City na segunda-feira, em uma de uma série de explosões ao redor do país que mataram 27 pessoas naquele dia. Na província de Kirkuk, na semana passada, 73 pessoas morreram com um caminhão-bomba.

Os ataques lançam dúvidas sobre a capacidade das forças iraquianas de enfrentarem sozinhas o levante.

Sadr City é um reduto de apoio ao clérigo xiita Moqtada al-Sadr e à milícia Exército de Mehdi. Mas o Exército de Mehdi paralisou a maioria de suas atividades no ano passado e as forças do governo iraquiano retomaram o controle da área.

Analistas afirmam que provavelmente os ataques vão se intensificar até a eleição parlamentar de janeiro.