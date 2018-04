Ataque com 'cavalo-bomba' em Gaza deixa quatro mortos

Associated Press

A milícia de Gaza utilizou cavalos carregados de explosivos na madrugada desta segunda-feira, 8, enquanto se aproximava de um posto do exército israelense na fronteira da cidade com Israel, iniciando um combate que causou a morte de quatro militantes, segundo informaram autoridades israelenses e palestinas.

O incidente marcou um recrudescimento da tensão na fronteira entra Gaza e Israel, que permanece relativamente tranquila desde a ofensiva de três semanas do exército israelense em janeiro.

As autoridades tentam determinar se os animais seriam usados como "cavalos-bomba" ou se apenas deveriam transportar os combatentes a Israel. Pelo menos um animal morreu no tiroteio sem que os explosivos tivessem sido acionados.

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, disse que o exército evitou "um ataque grave" e que os militantes estavam dispostos a capturar um soldado israelense.

Segundo o exército israelense, os militantes palestinos se aproximaram da cerca que separa Israel do território controlado pelo Hamas com vários caminhões que transportavam cinco cavalos. Os militantes estavam colocando bombas pela cerca quando foram detectados pelos soldados, que abriram fogo. O exército disse que também foram usado tanques e helicópteros no combate.

Gaza está rodeada por uma cerca de segurança, mas o ataque ocorreu próximo a Nahal Oz, cruzamento usado para enviar combustível a Gaza e palco de outros ataques dos militantes.

Os militantes nunca haviam usado cavalos em ataques, embora já tenham utilizado outros animais. Em 2001, uma carroça cheia de explosivos e levada por um burro explodiu próxima a soldados israelenses em Gaza. Em 2003, combatentes palestinos enviaram outro burro carregado de explosivos até soldados em Belém, na Cisjordânia. Em ambos os ataques, apenas os animais morreram.