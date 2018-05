Ataque com morteiros mata 10 pessoas ao leste de Bagdá Um ataque com morteiros matou no domingo 10 pessoas em um distrito xiita ao leste de Bagdá, onde testemunhas relataram um conflito entre forças norte-americanas e militantes xiitas. Na semana passada, as forças militares dos Estados Unidos lançaram uma nova ofensiva nacional tendo como alvo as milícias e representantes da Al Qaeda. Washington disse temer que esses grupos ampliem os ataques para tentar influenciar um debate antes da apresentação de um importante relatório sobre o Iraque ao Congresso, em meados de setembro. Pelo menos quatro morteiros caíram em al-Obeidi, que fica perto da cidade de Sadr, um bairro xiita e reduto do poderoso clérigo Moqtada al-Sadr, que se opõe aos EUA. (Por Paul Tait)