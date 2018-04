Ataque com morteiros mata 5 em Bagdá Pelo menos cinco civis iraquianos foram mortos e 14 ficaram feridos devido a um ataque com morteiros que atingiu áreas perto do aeroporto internacional de Bagdá, incluindo a base central das forças norte-americanas, informou o comando militar dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Foi um dos ataques mais mortais a uma área residencial em Bagdá em meses. Os militares relataram que dois soldados norte-americanos também ficaram feridos quando os foguetes atingiram a base Camp Victory, perto do aeroporto, e em regiões próximas. Seis suspeitos foram levados para interrogatório. O general Qassim Moussawi, porta-voz do comando militar iraquiano em Bagdá, disse que as bombas caíram numa área de maioria sunita no distrito de Khadhra, sul da cidade e oeste do aeroporto. A polícia afirmou que os foguetes foram disparados de uma área xiita vizinha. O comando norte-americano relatou que "grupos especiais", termo que tem usado para descrever o Exército Mehdi, do clérigo xiita Moqtada al-Sadr, geralmente são os responsáveis por ataques de morteiro ou foguete em Bagdá. Ataques deste tipo costumavam ser quase diários na capital, à medida que combatentes rivais xiitas e sunitas atacavam as comunidades uns dos outros. Mas o número de ataques como estes caíram dramaticamente nos últimos meses, espelhando uma redução geral na violência em todo o país, após a chegada de 30 mil soldados adicionais dos Estados Unidos. (Reportagem de Michael Holden)