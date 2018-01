Ataque contra carro da União Europeia mata ao menos 3 no Afeganistão Um atentado suicida com carro-bomba atingiu um veículo da União Europeia perto do principal aeroporto da capital do Afeganistão neste domingo, matando dois civis afegãos e um agente de segurança britânico, no mais recente ataque na cidade, segundo autoridades.