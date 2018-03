Ataque contra ministério iraquiano mata 3 e fere 7

Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas neste domingo, 8, na explosão de uma bomba lançada contra o Ministério do Planejamento do Iraque, no centro de Bagdá. Veja também: Suposto líder terrorista de Basra é capturado no Iraque Segundo informações locais, o ataque aconteceu no bairro de Al-Salihiya, perto da protegida Zona Verde, onde ficam as Embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de alguns escritórios do governo iraquiano. Uma outra bomba explodiu neste domingo enquanto uma patrulha do Exército americano passava pela praça de Wahran, no leste de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes disseram que até o momento não houve registro de vítimas. O comando militar americano não confirmou nem desmentiu o ataque.