Ataque de Israel mata um, dizem palestinos

Associated Press

Oficiais palestinos disseram que um ataque israelense matou um e feriu outros dois em uma explosão ao norte de Gaza.

Dois fortes estrondos foram fortemente ouvidos no começo deste domingo. Oficiais do Hamas disseram que um barco da marinha israelense atirou em um militante em treinamento no solo ao norte de Gaza.

Israel frequentemente dispara em militantes em Gaza nas primeiras horas da manhã enquanto prepara ou faz treinamento para ataques. O último ocorre há mais de um mês atrás.

O incidente acontece em meio às tratativas de paz entre israelenses e palestinos. Os lados tentam um acordo sobre os assentamentos para as negociações continuarem.