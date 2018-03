Ataque de mulher-bomba mata nove pessoas no Iraque

Pelo menos nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando uma mulher-bomba detonou explosivos em um mercado da cidade de Baquba, a 50 quilômetros ao norte de Bagdá. Veja também: Atentado contra embaixada indiana mata 41 em Cabul Segundo a polícia, o atentado aconteceu por volta das 10h45 do horário local (3h45 no horário de Brasília). A região perto de Baquba, na província de Diyala, tem sido palco de vários atentados a bomba praticados por mulheres, uma tática que vem sendo utilizada freqüentemente pela Al-Qaeda no país. De acordo com militares americanos, desde o início deste ano mais de 20 ataques suicidas foram praticados por mulheres no Iraque. Matéria atualizada às 8h35.