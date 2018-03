Ataque do Taleban mata ao menos 18 soldados no Afeganistão

Ao menos 18 soldados do exército afegão, incluindo agentes de tropas de elite do país, foram mortos na madrugada deste sábado em um confronto na província de Farah, no oeste do Afeganistão, segundo o governo local. Integrantes do grupo terrorista Taleban atacaram batalhões que se preparavam para uma operação no distrito de Bala Buluk, dando início ao combate, de acordo com fontes oficiais.

O Ministério da Defesa afegão disse que quatro membros das forças especiais foram mortos e um número indeterminado de militares ficou ferido. Segundo Farid Bakhtawar, líder de um conselho legislativo na província onde ocorreu a batalha, o número de mortos chegou a 18. Um ataque aéreo teria matado 25 integrantes do Taleban, disse Bakhtawar.

No Twitter, um porta-voz do Taleban disse que 53 militares afegãos foram mortos ou feridos na cidade de Tapa Sadat, que fica próxima ao distrito de Bala Buluk. Ele disse também que o grupo ficou com uma quantidade considerável de armas do inimigo.

Membros do governo dos Estados Unidos e Afeganistão dizem que o Taleban está sob crescente pressão de ataques aéreos e operações militares. O incidente deste sábado foi o mais recente em uma série de conflitos na provincia de Farah. A região fica entre a fronteira do país com o Irã e a província de Helmand, apontada como fonte da maior produção de ópio no Afeganistão, onde o Taleban exerce forte influência. / Reuters