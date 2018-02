Ataque israelense a Gaza mata 11 após fim de trégua com o Hamas

Três corpos foram retirados dos entulhos. Representantes médicos os identificaram como a esposa de Deif, seu filho de sete meses e um jovem de 20 anos.

O Hamas, que acusou Israel de abrir um “portão para o inferno”, disparou 80 foguetes, alguns contra Tel -Aviv e Jerusalém. Os ataques não causaram vítimas e parte deles foi interceptada pelo Domo de Ferro, o sistema antimísseis israelense. Militares de Israel disseram ter realizado 60 ataques aéreos na Faixa de Gaza desde que as hostilidades foram retomadas na terça-feira.

A violência encerrou um período de calma que já durava 10 dias, a paz mais longa no conflito desde que Israel lançou sua ofensiva contra Gaza em 8 de julho, com o objetivo declarado de encerrar os disparos de foguetes do Hamas contra seu território.

O Ministério da Saúde palestino diz que 2.029 pessoas, a maioria civis, foram mortas na Faixa de Gaza desde julho. Israel diz ter matado centenas de militantes palestinos no confronto, o qual, segundo a Organização das Nações Unidas, deslocou cerca de 425 mil pessoas na região, onde vivem 1,8 milhão de palestinos.

Sessenta e quatro soldados israelenses morreram, e três civis em Israel perderam a vida na mais destrutiva guerra entre o Hamas e Israel desde que Israel saiu unilateralmente de Gaza em 2005, antes de o Hamas ter tomado o controle do território, em 2007. / REUTERS