Ataque israelense deixa oito palestinos feridos em Gaza

Oito civis palestinos ficaram feridos nesta segunda-feira num ataque da aviação israelense contra supostos milicianos no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas. O estado de dois dos feridos é grave, afirmaram as fontes, que não forneceram outros detalhes. Em Israel, fontes militares disseram que o ataque era dirigido a milicianos que tentavam disparar fogos de morteiros contra o sul do Estado judeu e que conseguiram escapar ilesos. Além disso, as fontes israelenses informaram que um oficial ficou ferido durante um tiroteio com militantes palestinos no campo de refugiados palestinos de Balata, junto à cidade de Nablus, na Cisjordânia.