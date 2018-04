Ataque israelense deixa sete mortos na Faixa de Gaza

Um ataque aéreo israelense atingiu nesta terça-feira, 5, uma delegacia de polícia no sul da Faixa de Gaza e deixou sete mortos, segundo autoridades médicas palestinas. Relatos indicam que todos os mortos eram integrantes da polícia da Faixa de Gaza, comandada pelo Hamas. Israel confirmou o ataque e acrescentou que a operação foi uma reação aos foguetes disparados horas antes por militantes palestinos. Os foguetes palestinos atingiram uma fábrica na cidade israelense de Sderot, mas não deixaram nenhum ferido. O ataque aéreo de Israel ocorre um dia depois de um atentado suicida, o primeiro em um ano, ter matado uma israelense na cidade de Dimona. Testemunhas afirmam que um dos mísseis disparados durante o ataque israelense atingiu a sala de orações do complexo de salas da delegacia, onde muitos estavam reunidos para as orações da tarde. Depois do ataque, o Hamas instruiu todas as suas forças de segurança a deixar suas bases em toda a Faixa de Gaza. De acordo com Aleem Maqbool, correspondente da BBC em Ramallah, Israel tem respondido de forma dura aos disparos de foguetes por militantes palestinos. Desde que o processo de paz para a região foi relançado, em novembro de 2007, mais de 150 palestinos foram mortos em operações militares israelenses na Faixa de Gaza, a maioria membros de grupos militantes .