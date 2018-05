Ataque israelense destrói torre de controle em aeroporto de Gaza Uma aeronave israelense destruiu uma torre de controle no aeroporto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira, informaram autoridades de segurança e moradores. Não havia informações sobre feridos. Testemunhas disseram que um helicóptero israelense atirou um míssil na torre de controle abandonada. Uma porta-voz do Exército afirmou que os militares realizaram um ataque aéreo contra três militantes armados no aeroporto. O grupo militante islâmico Jihad disse que três de seus homens armados estavam na região, mas deixaram o local pouco antes do ataque. (Por Nidal al-Mughrabi)