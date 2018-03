Ataque israelense mata menina palestina em Gaza

Uma menina palestina de oito anos morreu nesta quarta-feira, 11, após sua casa ser atingida por um míssil lançado por um tanque israelense ao leste de Khan Yunes, no sul da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas palestinas. Outros dois palestinos ficaram feridos no ataque, efetuado em uma zona onde o Exército israelense está operando desde o início da madrugada. Após suas primeiras investigações, o Exército israelense não confirmou nem desmentiu o incidente, se limitando a indicar que um tanque destruiu uma plataforma de lançamento de foguetes na zona. Um porta-voz militar ressaltou ainda que as milícias palestinas lançaram foguetes Qassam e bombas contra povoações do sul de Israel, matando um civil israelense na semana passada.