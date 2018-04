Ataque israelita na Faixa de Gaza mata bebê e deixa 30 feridos

Uma aeronave israelita atacou o escritório do primeiro ministro do Hamas, Ismail Haniyeh, e as proximidades do Ministério do Interior na Faixa de Gaza, na noite desta quarta-feira, 27, deixando um bebê morto e ferindo cerca de 30 pessoas, segundo informações palestinas. Funcionários da saúde disseram que a criança de 6 meses foi atingida por estilhaços. Sua família vivia em um edifício próximo ao local do ataque. Os mísseis foram lançados horas depois dos ataques do Hamas que matou uma estudante israelense, na fronteira ao sul da cidade de Sderot. Funcionários da segurança do Hamas afirmaram que os disparos dos helicópteros atingiram prédios situados na região central de um bairro residencial, ferindo pelo menos 25 moradores locais e dois seguranças de rua do Hamas. O exército israelita ainda não comentou os ataques.