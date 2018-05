Pelo menos onze pessoas morreram e outras dez ficaram feridas neste domingo, 5, em um ataque com bombas que teve como alvo um posto de gasolina ao leste de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que as vítimas são civis que faziam fila no posto de gasolina de Al-Fadiliya, nas proximidades da capital. O número de mortos ainda pode aumentar, em razão do estado em que se encontram alguns dos feridos.