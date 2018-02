Ataque suicida a embaixada britânica no Afeganistão deixa ao 5 menos mortos

O Taliban, banido do poder pela coalizão liderada pelos Estados Unidos em 2001, assumiu a responsabilidade pelo ataque, o último de um série registrada em Cabul, no momento em que a maior parte das tropas estrangeiras se prepara para deixar o país no fim do ano.

O porta-voz do Ministério da Saúde Kaniska Turkistani informou que ao menos cinco civis morreram e outros 34 ficaram feridos.

Entre os mortos há um cidadão britânico, os demais eram afegãos, segundo comunicado do Ministério do Interior.

(Reportagem de Hamid Shalizi)