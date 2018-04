Ataque suicida contra parlamentares mata 50 no Afeganistão Um ataque suicida contra uma delegação parlamentar matou pelo menos 50 pessoas no norte do Afeganistão na terça-feira, disse uma autoridade local, no pior ataque do tipo na história do país. Cinco integrantes do Parlamento afegão estavam entre os mortos, e o total de vítimas deve aumentar. Há crianças entre as vítimas. "Registramos 50 mortos até agora, mas ainda há corpos nas ruas que não contamos, e alguns dos mortos podem já ter sido retirados por parentes", disse o chefe de segurança da Província de Baghlan Abdurrahman Sayedkhail. Inicialmente, o diretor do hospital de Baghlan falou em 90 mortos, mas depois afirmou que o total de vítimas fatais estava entre 60 e 90. A delegação parlamentar visitava uma fábrica de açúcar na cidade de Baghlan na hora do ataque. Uma multidão, incluindo muitas crianças, cercava os parlamentares. O homem-bomba estava a pé e detonou os explosivos quando os parlamentares entravam na fábrica, disse Sayedkhail à Reuters. "Havia gente roubando as armas dos soldados mortos. Crianças gritavam pedindo ajuda. É como um pesadelo", disse o morador Mohammad Rahim, que contou ter perdido duas primas na explosão, ambas crianças. O ex-ministro do Comércio Mostafa Kazemi, porta-voz da oposição, está entre os mortos. "O homem-bomba chegou bem perto de Mostafa Kazemi e se explodiu", disse Sayedkhail. A vice-ministra da Agricultura e proeminente parlamentar Shukria Barakzai ficou ferida. O Taliban, grupo islamita radical que governou o Afeganistão até 2001, já matou mais de 200 pessoas em mais de 130 ataques suicidas só este ano, em sua campanha para derrubar o governo pró-Ocidente e expulsar os 50 mil soldados estrangeiros que atuam no país. Mas o norte do Afeganistão tinha sido poupado de boa parte da violência até então. "O presidente condenou o ataque nos termos mais contundentes", disse o porta-voz presidencial Humayun Hamidzada. "O presidente ordenou ao Ministério da Defesa que envie toda a ajuda necessária para tratar os feridos ... e também ordenou ao Ministério do Interior que conduza uma investigação imediatamente."