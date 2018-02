Ataque suicida deixa 6 mortos e 18 feridos no Afeganistão

Um automóvel carregado com explosivos explodiu nesta quinta-feira, 4, perto de um hotel no sul do Afeganistão, deixando seis mortos e 18 feridos, segundo autoridades.

A explosão na cidade de Kandahar ocorreu em um momento em que as forças afegãs e da Otan se preparam para uma ofensiva conjunta contra militantes do Taleban na província vizinha de Helmand, na tentativa de quebrar o domínio Taleban no sul do país.

Um policial no distrito, Ahmed Shah Khan, disse que não estava claro qual o alvo do ataque e acrescentou que os explosivos poderiam ter disparado prematuramente.

O ato aconteceu em uma ativa zona comercial perto de uma estrada frequentada por funcionários norte-americanos e outros dignatários em Kandahar, o principal centro comercial no sul.

Mas os seis mortos, incluindo uma criança, estavam perto do hotel, segundo um funcionário do hospital para onde foram levados os 18 feridos, Mohammad Ibrahim.