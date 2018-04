Ataque suicida em área de piqueniques mata mais de 80 afegãos Um homem-bomba matou mais de 80 pessoas na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, no domingo, no ataque com o maior número de mortos desde a derrubada do Taliban em 2001, informou o governo. Com esse novo episódio, aumenta a urgência do debate sobre como os Estados Unidos e os outros aliados do Afeganistão podem ajudar a frear a violência e promover a estabilidade. "Esse acontecimento ... deixou mais de 80 mortos e 50 feridos", informou o Ministério do Interior em comunicado. O número de mortos pode aumentar porque alguns dos feridos estão em condição crítica. O ataque aconteceu num campo em que uma multidão, incluindo policiais, assistia a brigas de cachorros, em Arghandab, na periferia da cidade de Kandahar. O governador de Kandahar, Assadullah Khalid, disse que o ataque foi obra dos inimigos do Afeganistão, termo empregado pelo governo para referir-se aos insurgentes do Taliban e seus aliados militantes da Al Qaeda. Responsável pelo aumento no número de ataques suicidas contra forças estrangeiras e o governo afegão, o Taliban não pôde ser contatado imediatamente para fazer comentários. De acordo com testemunhas, o chefe de uma força policial auxiliar em Kandahar, Abdul Hakim, está entre os mortos. Após a explosão, alguns dos guardas de Hakim dispararam contra a multidão, provocando mortes, disseram testemunhas. Jornalistas não foram autorizados a conversar com os feridos nos hospitais, e as autoridades não comentaram os relatos sobre disparos da polícia. O Ministério do Interior disse que foi o ataque mais sangrento desde que tropas lideradas pelos EUA derrubaram o governo do Taliban, em 2001.