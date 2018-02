Ataque suicida mata 20 durante funeral no Iraque Um ataque suicida matou 20 pessoas e feriu outras dezenas nesta quarta-feira em um funeral no qual estavam presentes sunitas que se opõem à al Qaeda, no oeste de Bagdá, disse a polícia iraquiana. A polícia contou que o homem-bomba se explodiu dentro de uma tenda onde era realizado o funeral no vilarejo de Abu Munasir, na província de Anbar. Ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas as suspeitas devem recair sobre os militantes da Al Qaeda, organização islâmica sunita. A Al Qaeda é acusada de cometer a maioria dos ataques suicidas do Iraque, e avisou que atacaria tribos árabes sunitas que se juntassem a forças dos Estados Unidos para se opor ao grupo. Anbar, no oeste do Iraque, era antes um lugar seguro da Al Qaeda até que tribos árabes sunitas e tropas norte-americanas forçaram a saída do grupo no final de 2006 e em 2007.