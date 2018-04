Ataque suicida mata mulher em Israel Um homem-bomba palestino realizou o primeiro ataque suicida em um ano em Israel, nesta segunda-feira, matando uma mulher na cidade de Dimona, onde está localizado um reator nuclear supersecreto, disseram serviços de emergência do país. A polícia disse matou a tiros um cúmplice dele, evitando uma outra explosão no shopping center da cidade. "Parecia uma guerra. As pessoas corriam como loucas", disse a testemunha Rosa Enberg a uma TV israelense O atentado suicida ocorrido em Dimona, uma cidade do deserto onde está localizado um reator nuclear supersecreto, foi o primeiro dentro de Israel no período de um ano. Um membro da facção palestina Fatah disse que o Exército dos Palestinos, um braço das Brigadas de Mártires de al-Aqsa, ligadas à Fatah, realizou o ataque junto com a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Dois grupos de militantes palestinos, o Hamas e a Jihad Islâmica, elogiaram a ação, descrita por eles como um golpe contra a "ocupação israelense." Segundo a polícia, o homem-bomba detonou os explosivos no centro comercial de Dimona, de manhã, matando a si próprio e uma israelense. Yossi Porianta, chefe de polícia da região de Negev (sul de Israel), disse que um segundo agressor foi alvejado na cabeça por policiais antes de conseguir detonar seus explosivos. Outras dez pessoas ficaram feridas no incidente. A explosão gerou especulações em Israel sobre a possibilidade de um militante palestino da Faixa de Gaza ter se infiltrado vindo do Egito depois de o Hamas haver aberto a fronteira, em Rafah, no final do mês passado, entre o território e o país árabe. O Egito já fechou a fronteira. "O que estamos vendo hoje pode ter sido o resultado direto da anarquia que vimos na fronteira da Faixa de Gaza, na semana passada. Mas não temos certeza disso ainda", afirmou um membro do governo israelense. O ataque aconteceu várias semanas depois de Israel e os palestinos terem retomado negociações de paz às quais se opõe o Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Horas depois do ataque suicida, um ataque aéreo de Israel na Faixa de gaza deixou gravemente ferido um dos chefes do grupo militante palestino. Desde 29 de janeiro de 2007, o território israelense não registrava a ação de um homem-bomba. Naquele dia, um atentado ocorrido em Eilat matou três israelenses. (Reportagem adicional de Dan Williams e Adam Entous)