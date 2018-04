Associated Press

PESHAWAR- Um ataque suicida com um carro bomba matou quatro policiais próximo a cidade de Peshawar, no norte do Paquistão, afirmaram oficiais paquistaneses nesta terça-feira, 27.

Segundo o oficial de polícia Ali Khan, o atacante jogou seu veículo contra um automóvel da polícia em um ponto de revista nos arredores da cidade.

O atentado também feriu ao menos 11 pessoas, incluindo quatro civis.