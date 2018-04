Ataque teria matado líder da Al-Qaeda no Iêmen, diz governo

Associated Press,

As forças de segurança do Iêmen disseram que ataques aéreos atingiram nesta quarta-feira, 20, pela segunda vez na semana, um suposto esconderijo de um líder da Al-Qaeda que figura entre os mais procurados do governo.

Veja também:

Especial: As franquias da Al-Qaeda

Reino Unido suspende voos diretos com o Iêmen

As autoridades disseram que o ataque destruiu a casa de Ayed al-Shabwani em Wadi Adeeda, 185 quilômetros a leste da capital Sanaa. Segundo o governo, há líderes da rede terrorista que usam a área como esconderijo.

O governo informou na semana passada que um ataque aéreo matou seis militantes, incluindo Ayed al-Shabwani. Os insurgentes, porém, desmentiram o fato por meio de comunicado e negaram a morte dos membros da Al-Qaeda, contra quem o Iêmen iniciou uma operação de combate nas últimas semanas com a ajuda dos EUA.