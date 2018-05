Ataques aéreos dos EUA matam 13 em batalha no Iraque Aeronaves e atiradores do Exército dos Estados Unidos mataram 13 homens armados ao norte de Bagdá na sexta-feira durante um combate, que começou quando os soldados se aproximaram para capturar o líder de uma célula da Al Qaeda, disseram as Forças Armadas dos EUA. Os Estados Unidos anunciaram esta semana o início de uma grande ofensiva contra milícias xiitas e da Al Qaeda, antecipando um possível recrudescimento nos ataques antes da divulgação do esperado relatório sobre a situação do Iraque ao Congresso norte-americano, em setembro. Na sexta-feira, a ofensiva aconteceu ao leste da cidade de Tramiya, tendo como alvo um líder da Al Qaeda que "dá orientação a importantes líderes terroristas". As tropas foram alvo de vários tiros, disparados do alto de construções, e pediram o apoio de ataques aéreos, que obrigaram quatro pessoas armadas a deixar seus esconderijos, entre elas uma mulher que vestia uma máscara de esqui. Elas então foram mortas pelas forças dos EUA, segundo os militares. Outros nove militantes morreram nos combates. "Apesar dos apelos das forças de coalizão para que os terroristas retirassem as mulheres e crianças e deixá-las a salvo, um menino foi morto numa casa com um terrorista armado que enfrentou as forças terrestres", disse uma nota das Forças Armadas. Um dia antes, forças dos EUA em Tarmiya haviam atacado uma mesquita sunita na cidade, depois da morte de um soldado num ataque contra o posto de combate. Mais de 3.700 soldados já morreram desde que os EUA invadiram o Iraque, em 2003.