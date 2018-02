Ataques aéreos israelenses deixam 1 morto e 5 feridos em Gaza

Associated Press,

Testemunhas disseram que dois ataque israelense, com alvo em um grupo de militantes, mataram uma pessoa e deixaram outras cinco feridas em Gaza nesta quarta-feira, 14. O Exército israelense não comentou a ação. Os ataques israelenses desta quarta parecem ser uma resposta a um bombardeio contra um shopping center, cuja autoria foi assumida por dois grupos de militantes em Gaza. Veja também: Foguete palestino atinge shopping center em Israel Democracia em Israel traz otimismo à região, diz Bush Neste incidente, o serviço de resgate informou que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, inclusive dois bebês, e duas pessoas estão presas sob os escombros. Testemunhas disseram a emissoras israelenses de rádio que o foguete causou danos consideráveis. Os ataques ocorre em um momento no qual o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visita o país como parte das comemorações dos 60 anos da fundação de Israel. Após o encontro com Bush, o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse que não irá tolerar os contínuos ataques de Gaza.