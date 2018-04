Ataques aéreos israelenses matam três palestinos em Gaza

Três milicianos palestinos do movimento islâmico Hamas morreram na madrugada desta segunda-feira, 25, em dois ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza, informaram fontes da saúde e testemunhas dos fatos. Moawiya Hasanin, chefe do serviço de urgências do Ministério da Saúde de Gaza disse que um dos milicianos morreu em um ataque da aviação israelense no bairro Shayaia, do leste da Cidade de Gaza. O segundo ataque, no qual morreram os outros dois militantes do Hamas, ocorreu na aldeia de Khoza, ao leste da localidade de Khan Yunes e localizada ao sul da Faixa de Gaza, acrescentou a fonte. As Brigadas de Ezedin al-Qassam, braço armado do Hamas, identificaram os mortos como Hani Abu Salah e Taer Musabeh, de Khan Yunes, e Hussam Abu Hein, da Cidade de Gaza. Em comunicado enviado a meios de imprensa em Gaza a facção armada diz os palestinos que morreram em dois ataques feitos por helicópteros israelenses, que também deixaram três feridos. O Exército israelense confirmou os ataques e disse ter atingido um número indeterminado de milicianos na faixa palestina.