Ataques aéreos miram líderes do Estado Islâmico no Iraque, diz emissora Ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos alvejaram uma reunião de líderes do Estado Islâmico no Iraque em uma cidade perto da fronteira com a Síria, incluindo possivelmente o mais alto comandante do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, disse o canal de televisão Al-Hadath neste sábado.