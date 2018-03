Ataques deixam sete mortos e 22 feridos no Iraque

Pelo menos sete pessoas morreram nesta segunda-feira, 22, e outras 22 ficaram feridas em ataques da insurgência em diferentes pontos do Iraque, informaram fontes policiais iraquianas. Duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas na explosão de uma bomba nas proximidades de uma companhia de telefones no centro de Bagdá, informaram as fontes. Outras duas pessoas perderam a vida e cinco ficaram feridas em uma explosão que ocorreu, em circunstâncias parecidas, no sul da capital. Quando a polícia chegou ao local do ataque outra bomba explodiu ferindo três agentes, agregaram as fontes. Na cidade de Al-Mahawil, 80 quilômetros ao sul de Bagdá, dois civis morreram em outro incidente, afirmaram as fontes, que disseram que as duas vítimas supostamente preparavam um ataque a bomba. Na vizinha cidade de Al-Askandariya, 50 quilômetros ao sul de Bagdá, um grupo de insurgentes armados atacou e matou um engenheiro em uma fábrica de carros. Na mesma cidade, um civil ficou ferido por estilhaços de uma bomba que foi lançada contra sua casa.