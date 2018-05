Ataques em Bagdá deixam um civil morto e seis feridos

A Polícia iraquiana informou neste sábado, 4, que um civil morreu e seis ficaram feridos em vários ataques em Bagdá, e anunciou ainda a descoberta de 13 corpos com marcas de tiros na capital. Segundo fontes policiais, a explosão de uma bomba num ônibus, na manhã deste sábado, no bairro de al-Saidiya, no sul da capital, matou um civil e feriu dois. Mais três civis ficaram feridos num ataque com bombas contra a praça al-Fardus, no centro de Bagdá. Outro sofreu ferimentos num ataque semelhante no bairro de al-Salihiya, também no centro. As fontes acrescentaram que pelo menos um morteiro atingiu a "Zona Verde", área altamente protegida do centro da capital, onde ficam os principais edifícios do Governo e as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Além disso, nas últimas 24 horas foram achados 13 corpos em diferentes pontos de Bagdá, segundo a Polícia. Eles tinham as mãos amarradas e apresentavam sinais de tortura.