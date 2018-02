Ataques matam 1 israelense e 5 militantes de Gaza Um morteiro lançado da Faixa de Gaza matou um civil israelense na sexta-feira, e Israel reagiu com dois bombardeios que mataram cinco agentes de segurança do grupo islâmico Hamas, segundo autoridades médicas e policiais de ambas as partes. Militantes do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, assumiram o disparo do morteiro contra Kfar Aza, uma fazenda coletiva no sul de Israel. Ataques desse tipo são frequentes, mas normalmente não deixam feridos, embora levem pânico à população fronteiriça. No caso da sexta-feira, equipes de resgate disseram que o morto era um civil de meia-idade, e que três outras pessoas ficaram feridas. Desde 27 de fevereiro um ataque não matava um civil israelense. Naquela ocasião, a represália israelense veio na forma de uma ação militar de vários dias que deixou 120 mortos em Gaza, a maioria civis. Fontes médicas palestinas disseram que quatro outros guardas do Hamas ficaram feridos nos bombardeios israelenses contra postos avançados do Hamas nas cidades de Rafah e Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Uma porta-voz militar israelense confirmou que se tratou de uma reação aos contínuos disparos contra o sul de Israel. Só neste ano, segundo o Exército, os militantes já lançaram quase 2.000 foguetes e morteiros a partir de Gaza. Em outro incidente, um palestino armado foi morto em confronto com israelenses na Cisjordânia ocupada, segundo fontes autorizadas de ambos os lados -- que no entanto apresentaram versões diferentes do incidente, ocorrido perto de Ramallah, sede da Autoridade Palestina. As forças palestinas de segurança disseram que o homem foi morto por soldados israelenses. Já a Zaka, serviço israelense de ambulâncias, disse que o homem foi morto por colonos israelenses armados que haviam sido atacados. O Exército de Israel disse estar investigando o incidente. (Reportagem de Yehuda Peretz e Nidal al-Mughrabi em Gaza)