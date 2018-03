Ataques no Iraque deixam três mortos e seis feridos

Pelo menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas durante as últimas 12 horas em ataques no Iraque, informaram fontes do Ministério do Interior do país. Segundo as fontes, pelo menos um civil morreu e outros três ficaram feridos após a explosão de uma bomba colocada junto a uma estrada no leste de Bagdá. Vários veículos e edifícios próximos ao local da explosão sofreram danos materiais. Por outro lado, um policial morreu e outros três ficaram feridos quando um grupo de homens armados atacou um posto de controle na zona de Arbid, cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade de Mossul (400 quilômetros ao norte de Bagdá), de maioria sunita. Além disso, um estudante universitário faleceu após ser baleado no bairro de Baladiyat, no norte de Mossul, acrescentaram as fontes, que não deram mais detalhes sobre os motivos do assassinato. Mossul, capital da província de Ninawa, é a terceira cidade maior do Iraque, após Bagdá e Basra (550 quilômetros ao sul da capital), e é um dos redutos da insurgência vinculada à rede terrorista Al-Qaeda.