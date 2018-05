Atentado a bomba mata segundo governador xiita do Iraque O governador da província iraquiana de Muthanna, predominantemente xiita, foi morto nesta segunda-feira quando uma bomba na estrada explodiu atingindo seu comboio, informaram autoridades locais. O governador Mohammed Ali al-Hassani estava a caminho de Samawa, a capital da província, quando seu comboio de nove veículos foi atacado, disseram autoridades. Ao menos um segurança morreu e dois ficaram feridos. Hassani é o segundo governador xiita assassinado em duas semanas. Ele era membro do Conselho Supremo Islâmico do Iraque, o maior partido xiita do país, cujo braço armado --a organização Badr-- está em conflito com o Exército Mehdi, que responde ao clérigo radical Moqtada al-Sadr, também xiita. O governador de Diwaniya, Khalil Jalil Hamza, que também pertencia ao conselho, foi assassinado junto ao chefe de polícia da província no começo do mês. (Por Mariam Karouny)