Atentado com carro-bomba mata 7 no Iraque

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas nesta segunda-feira, 29, em um atentado perpetrado com um carro-bomba na província de Salah ad-Din, no norte do Iraque, informaram fontes policiais. As fontes afirmaram que o ataque ocorreu às 7 horas (1 horas de Brasília) nas proximidades de um centro de processamento de farinha, nas cercanias da cidade de Beiji, cerca de 30 quilômetros ao norte de Tikrit, capital de Salah ad-Din. Segundo a versão oficial, os feridos, entre eles várias crianças, foram transferidos em ambulâncias a hospitais de Beiji e Tikrit. Salah ad-Din é considerada uns dos redutos da organização radical sunita "Estado Islâmico do Iraque", encabeçada pelo braço iraquiano da rede terrorista Al-Qaeda.