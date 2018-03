Atentado contra ônibus mata 13 pessoas no Afeganistão

Pelo menos 13 pessoas, entre elas quatro crianças, morreram e outras dez ficaram feridas em um ataque suicida contra um ônibus da polícia em Cabul nesta terça-feira, 2. Este é o segundo atentado destas características na capital afegã em quatro dias, segundo informou uma fonte oficial. A explosão matou oito policiais, uma mãe e seus dois filhos que tinham acabado de embarcar no veículo e outras duas crianças, segundo o ministro da Saúde do país, Mohammad Amin Fatemi. As crianças tinham entre 2 e 8 anos de idade. Segundo a BBC, um porta-voz do Ministério do Interior disse que o número de vítimas pode ser maior. O homem-bomba tentou embarcar no ônibus em uma das paradas, mas policiais que sentavam em um banco da frente suspeitaram de seu "comportamento estranho" e impediram que ele entrasse no veículo. Ao comentar o atentado desta terça-feira, o presidente afegão, Hamid Karzai, disse que gostaria de perguntar aos líderes insurgentes por que eles estão tentando destruir o país. O atentado aconteceu apenas quatro dias depois que 30 pessoas morreram em Cabul em outro ataque suicida contra um ônibus do Exército. Na ocasião, o terrorista subiu no veículo vestido com um uniforme militar e detonou sua carga explosiva, o que causou a morte de 28 soldados e dois civis, enquanto outras 29 pessoas ficaram feridas.