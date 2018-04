Atentado contra xiitas mata um e fere dois no Iraque

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta quarta-feira, 27, após a explosão de uma bomba em Bagdá, na passagem de um microônibus que transportava peregrinos xiitas à cidade de Karbala, informaram fontes policiais. A bomba foi detonada quando o veículo cruzava a praça Maysalun, no sudeste de Bagdá, no último ataque contra os fiéis que peregrinam rumo à cidade santa xiita de Karbala (110 quilômetros ao sul da capital). Os peregrinos viajam para a cidade para participar das celebrações que marcam o final dos 40 dias de luto pelo martírio do imã Al-Hussein. Cerca de dois milhões de pessoas devem participar do evento, que será celebrado na quinta-feira, em meio a fortes medidas de segurança. Há três dias, mais de 60 pessoas morreram dentro de uma barraca de repouso para os peregrinos em Iskandariyah, ao sul de Bagdá, depois que um suicida se explodiu no meio da multidão.